60 saniyede ekonomide bugün (21 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🛰️Türksat 6A göreve başladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 21, 2025
📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “milli uzay şirketi” mesajı
🪙Ons altında yeni rekor
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/NqFAyO4QFC