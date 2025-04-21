Dolar
38.19
Euro
44.03
Altın
3,419.21
ETH/USDT
1,581.90
BTC/USDT
86,950.00
BIST 100
9,321.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan'daki Aziz Petrus (St. Peter) Meydanı'ndan yayındayız
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 9.321,64 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 108,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,67 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 2,10 ile elektrik oldu.

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.250 ve 9.150 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması yarına ertelendi
Bakan Fidan: Cezayir'le bölgesel konulardaki istişarelerimizi yoğunlaştırmak ve ortak politikalar geliştirmek istiyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
DMM, "Planlı sezaryenin yasaklandığı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet