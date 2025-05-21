60 saniyede ekonomide bugün (21 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🤝Türk devletlerinden Budapeşte zirvesi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 21, 2025
📌Bakan Şimşek, Katar’da yatırımcılarla görüştü
💳Türk Eximbank'tan rekor sendikasyon kredisi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/tAd8snSRaO