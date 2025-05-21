AB tek pazarı canlandırmak istiyor
Avrupa Birliği (AB), artan jeopolitik ve ticari gerilimler karşısında malların, sermayenin, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımını sağlayan tek pazarın işleyişini güçlendirmeyi planlıyor.
Brüksel
AB Komisyonu, üye 27 ülke ile birlikte, Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması aracılığıyla İzlanda, Lihtenştayn, Norveç; sektörel anlaşmalar aracılığıyla İsviçre'yi içeren ve katılımcı ülkelere yasal olarak uymakla yükümlü oldukları ortak kurallarla standartlar getiren tek pazarın işleyişinin geliştirilmesi amacıyla hazırladığı yeni stratejisini duyurdu.
Stratejiye göre, AB içinde özellikle ticaret ve yatırımların canlanmasına mani olan sorunlar giderilirken ticaret ve yatırımların önündeki engeller azaltılacak.
KOBİ'lerin faaliyetlerini yürütmelerine ve büyümelerine yardımcı olacak adımlar atılacak, işletmelerin dijitalleşmesine öncelik verilecek. Karmaşık AB kuralları ile işletme kuruluş ve operasyonları daha sade hale getirilecek biçimde değiştirilecek.
Tek pazar içinde mesleki yeterliliklerin tanınmasını artıracak önlemler alınacak. Tek pazarda ortak standartlar getirilen alanların artırılması üzerinde çalışılacak.
Üye ülkeler arasında paketleme konusundaki farklı kurallar giderilecek ve hizmetler alanındaki düzenleme farklılıkları azaltılacak.
Tek pazarda özellikle düşük riskli sektörlerde çalışanların kendi ülkeleri dışında geçici görevlendirilmelere ilişkin kurallar sadeleştirilecek.
Enerji, telekomünikasyon, ulaştırma ve finansal hizmetler sektörlerinde entegrasyon artırılacak. Böylece, ürünlerin serbest dolaşımı, hizmetlerin sınır ötesi sağlanması ve AB genelinde işletme kuruluş ve operasyonları basitleştirilecek.
Tek pazar, 26 milyon civarında işletmeyi ve 450 milyon tüketiciyi kapsıyor. Tek pazarın GSYH'si 18 trilyon avro civarında seyrediyor.
AB "küçük orta ölçekli" şirket tanımını değiştiriyor
Avrupa Birliği (AB), özellikle büyüme aşamasındaki şirketlere destek sağlanması amacıyla "küçük orta ölçekli" şirket tanımının değiştirilmesini öngören düzenleme yapmaya hazırlanıyor.
AB Komisyonu, çeşitli AB yasalarından muaf tutulacak yeni bir "küçük orta ölçekli" şirketler kategorisi oluşturulmasını içeren düzenleme teklifi yaptı.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, düzenlemeye göre, çalışan sayısı 750'yi, cirosu 150 milyon avroyu veya toplam varlığı 129 milyon avroyu aşmayan şirketlerin "küçük orta ölçekli" olarak kabul edileceği belirtildi.
AB içinde 38 bin civarında işletmenin bu kapsama gireceğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu şirketlerin AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Finansal Araçlar Piyasaları Direktifi ve Batarya Yönetmeliği gibi çeşitli kurallardan muaf tutulacağı ifade edildi.
AB ülkelerinde KOBİ'ler, 250 çalışanı aştıklarında büyük işletmeler sınıflamasına giriyor. Bu firmaların uyumluluk yükümlülükleri ve bürokratik işlemleri artıyor. 250'den az çalışanı olan şirketler ise çeşitli raporlama yükümlülüklerinden muaf tutuluyor.
Bu eşiğin 750 çalışana yükseltilmesiyle özellikle büyüme aşamasındaki şirketlere destek sağlanması hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.