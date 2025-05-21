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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Mert Davut  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Ankara

Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

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