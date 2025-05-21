Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.
Ankara
Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.