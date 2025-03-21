60 saniyede ekonomide bugün (21 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈 Tüketici güven endeksi 22 ayın zirvesinde— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 21, 2025
🛢️ Gabar'da petrol üretimi artıyor
🎯 TÜBİTAK'ın seyir füzesinden tam isabet
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/9eaygevt9W