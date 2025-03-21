Dolar
37.78
Euro
41.08
Altın
3,014.80
ETH/USDT
1,958.10
BTC/USDT
83,938.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı" programında konuşuyor
logo
Ekonomi

Beyaz Saray: BAE, 10 yılda ABD'ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım sözü verdi

Beyaz Saray, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 10 yıllık süre zarfında farklı alanlarda toplam 1,4 trilyon dolarlık yatırım taahhüt ettiğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Beyaz Saray: BAE, 10 yılda ABD'ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım sözü verdi

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu yatırım taahhüdü, ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan arasında 18 Mart'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmeden sonra verildi.

Beyaz Saray açıklamasında, "Başkan Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan arasındaki toplantının ardından BAE, ABD'de 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık bir yatırım çerçevesini gururla taahhüt etti. Bu yeni çerçeve BAE'nin, ABD ekonomisinde yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler, enerji ve ABD üretim alanlarındaki mevcut yatırımlarını önemli ölçüde arttıracaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Abu Dabi merkezli MGX, BlackRock, Microsoft ve Global Infrastructure Partners (GIP), NVIDIA ve xAI'yi, ABD'nin yapay zeka çalışmalarını desteklemek için yeni nesil veri merkezinin ve enerji altyapısının oluşturulmasını sağlamak üzere toplam 100 milyar dolara kadar yatırımı harekete geçirecek olan Yapay Zeka Altyapı Ortaklığına (AIP) davet etti.

İlaveten BAE yatırım fonu ADQ, ABD'li ortağı Energy Capital Partners ile enerji altyapısı ve veri merkezlerine yatırım yapmak için toplam 25 milyar dolarlık ABD odaklı bir girişim duyurdu.

Ayrıca bazı BAE firmaları, Texas eyaletindeki Next Decade LNG ihracat tesisine yapacağı yatırımla ABD doğal gaz üretimini ve ihracatını destekleme taahhüdünü açıkladı.

İlaveten iki ülke, kritik minerallerin tedarikini güvence altına almak için madencilik ortaklığı kurulması konusunda da mutabık kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı
EGM Özel Harekat Başkanlığının kuruluşunun 42. yılına özel kısa film
Bursa'da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da nevruz ateşini yaktı

Benzer haberler

Trump, 6. nesil savaş uçağı F-47'ye geçeceklerini açıkladı

Trump, 6. nesil savaş uçağı F-47'ye geçeceklerini açıkladı

Beyaz Saray: BAE, 10 yılda ABD'ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım sözü verdi

ABD'de Filistin destekçileri, haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle UCLA'ya dava açtı

ABD'de Kennedy suikastının yaşandığı dönemde görev yapan yüzlerce yetkilinin hassas bilgileri ifşa edildi

ABD'de Kennedy suikastının yaşandığı dönemde görev yapan yüzlerce yetkilinin hassas bilgileri ifşa edildi
ABD'nin California eyaletinde yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan yasa yürürlükte kalacak

ABD'nin California eyaletinde yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan yasa yürürlükte kalacak
İsrail'in ateşkesi bitirmesi Gazze ve Orta Doğu için ne anlama geliyor?

İsrail'in ateşkesi bitirmesi Gazze ve Orta Doğu için ne anlama geliyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet