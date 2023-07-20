60 saniyede ekonomide bugün (20 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏦Merkez Bankası faiz kararını açıkladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 20, 2023
💵Türk özel sektörü Körfez turundan mutlu döndü
📌KKM’ye zorunlu karşılık getirilmesi gündemde
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/3W8DDf7JNF