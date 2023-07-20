Dolar
26.83
Euro
29.96
Altın
1,970.13
ETH/USDT
1,890.30
BTC/USDT
29,820.00
BIST 100
6,682.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşuyor Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (20 Temmuz 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
60 saniyede ekonomide bugün (20 Temmuz 2023)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de Cilo buzullarında hayatını kaybeden kadın Kütahya'da toprağa verildi
TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen Ercan Havalimanı'na inişi uçağın kokpitinden izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüştü
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (20 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Temmuz 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (14 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Temmuz 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (13 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (13 Temmuz 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet