60 saniyede ekonomide bugün (20 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🗒️TVF, ilk uluslararası İslami finansman anlaşmasını imzaladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 20, 2024
📈Tüketici güven endeksi açıklandı
💬ECB Başkanı Lagarde'den faiz açıklaması
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