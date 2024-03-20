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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
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Ekonomi

ABD, çip üretimini artırmak için Intel'e finansman sağlayacak

ABD yönetimi, ülkede yarı iletken üretimini artırmak amacıyla çip şirketi Intel'e 8,5 milyar dolarlık hibe verecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
ABD, çip üretimini artırmak için Intel'e finansman sağlayacak

New York

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı ile Intel'in, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında şirkete 11 milyar dolarlık kredinin yanı sıra 8,5 milyar dolar doğrudan finansman sağlanması konusunda ön anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bu finansmanın, Intel'in Arizona, Ohio, New Mexico ve Oregon eyaletlerindeki tesislerinin inşasını ve genişletilmesini destekleyeceği belirtilen açıklamada, ayrıca 30 bin kişilik istihdam oluşacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'de icat edilen yarı iletkenlerin cep telefonlarından elektrikli araçlara, buzdolaplarına, uydulara, savunma sistemlerine kadar birçok alanda kullanıldığına işaret edilerek, "Ancak bugün ABD dünyadaki çiplerin yüzde 10'undan azını üretiyor ve en gelişmiş çiplerden hiçbirini üretmiyor." ifadesine yer verildi.

CHIPS ve Bilim Yasası sayesinde bu durumun değiştiği vurgulanan açıklamada, şirketlerin, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana yarı iletken üretimini ABD'ye geri getirmek için 240 milyar doların üzerinde yatırım açıkladığı aktarıldı.

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