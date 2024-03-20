Dolar
32.39
Euro
35.21
Altın
2,157.33
ETH/USDT
3,284.40
BTC/USDT
63,430.00
BIST 100
8,955.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Ekonomi

Bakan Işıkhan: Bir aylık zaman içerisinde 50 binden fazla kadın, istihdama girmiş durumda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tek yönlü bir ekonomik kalkınma ve istihdam olmaz. Bir aylık zaman içerisinde elhamdülillah rakam 50 binin üzerine çıktı. 50 binden fazla kadın, istihdama girmiş durumda." dedi.

Sinan Balcıkoca, Muharrem Cin, Yavuz Emrah Sever  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Bakan Işıkhan: Bir aylık zaman içerisinde 50 binden fazla kadın, istihdama girmiş durumda

Kütahya

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kütahya'daki programları kapsamında Vali Musa Işın'ı ziyaret etti. Ziyarette Işın, Işıkhan'a çini vazo hediye etti.

Zafer Meydanı'ndaki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne de ziyarette bulunan Işıkhan, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını söyledi.

Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'na yakışan önemli icraatları gerçekleştirme sürecinde olduklarını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ettik. Emeklilerimizin yaşamış olduğu ve ihtiyaç duyduğu konularda, onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak kutlayacağız inşallah. Çalışmalarımızı, yavaş yavaş netleştikçe, somutlaştıkça da kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. Çünkü emeklilerimiz bizim başımızın tacı, her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade ettiler. Refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de çalışanlarımıza ve emeklilerimize inşallah aktaracağız."

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kadın istihdamının artırılması konusunda İş Pozitif Projesi'ni başlattıklarını dile getirdi.

Kütahyalı milletvekilleri, yerel yöneticiler ve iş insanlarından, kadınları istihdama yönlendirmelerini isteyen Işıkhan, "Tek yönlü bir ekonomik kalkınma ve istihdam olmaz. Bakın bir aylık zaman içerisinde elhamdülillah rakam 50 binin üzerine çıktı. 50 binden fazla kadın, istihdama girmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"Artık Kütahya'mızı da gerçek belediyecilikle buluşturma zamanı"

Bakan Vedat Işıkhan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kısa süre kaldığını hatırlattı.

Teşkilat mensuplarının kapı kapı dolaşıp gönüllere dokunmaya çalıştığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kadın teşkilatlarımız burada, gençlik teşkilatımız burada, Allah razı olsun. İnşallah 31 Mart'tan sonra 1 Nisan'da da kıymetli belediye başkan adayımız Kamil başkanımı da inşallah mazbatayı alacak şekilde kutlarız. Bu yüzden sizin desteğinizi son ana kadar bekliyorum. Artık Kütahya'mızı da gerçek belediyecilikle buluşturma zamanı. Biliyorsunuz belediyecilik noktasında da en iyi örneği, en iyi hizmeti ve modeli AK Parti hükümetleri getirmiştir. Bu noktada başkanımıza ben de Bakanlık olarak ne tür destek gerekiyorsa da her türlü desteği vermeye de hazırım."

Işıkhan, daha sonra beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci, kısır politik gündemlere bırakılamayacak kadar önemli
Ankara'da belediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 600 bin mesai arkadaşımızla ülkemizin birliğine kim kastediyorsa adalete teslim ediyoruz
Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
Fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek

Benzer haberler

Bakan Işıkhan: Bir aylık zaman içerisinde 50 binden fazla kadın, istihdama girmiş durumda

Bakan Işıkhan: Bir aylık zaman içerisinde 50 binden fazla kadın, istihdama girmiş durumda

Bakan Işıkhan:Milletin huzuru ve mutluluğundan başka kırmızı çizgimiz yok

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığından belediye başkan adaylarına "dijital" çağrı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da kadınlarla bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da kadınlarla bir araya geldi
Bakan Kacır: Türkiye rüzgar enerjisinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde Avrupa'nın lider ülkesi olacak

Bakan Kacır: Türkiye rüzgar enerjisinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde Avrupa'nın lider ülkesi olacak
SGK geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

SGK geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet