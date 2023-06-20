60 saniyede ekonomide bugün (20 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👩💼Yeni asgari ücret belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 20, 2023
🚜Tarımsal girdi enflasyonu düşüyor
📊Hazine'nin tahvil ihalesinde negatif faiz
📈Çin kredi faiz oranlarını yükseltti
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/EoNT4gwbKd