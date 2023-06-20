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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kaybederek günü 5.251,61 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 60 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,37, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,89 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,97 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle risk iştahının azaldığını ifade etti.

Fed'in gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunacağını söyledi.

Analistler, yarın Fed Başkanı Powell'ın sunumunun yanı sıra yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, İngiltere'de enflasyonun takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.300 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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