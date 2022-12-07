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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 5.001,97 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 07.12.2022
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,83 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 5.001,97 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06'yla sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,37'yle kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,85 değer kazancıyla 5.000,14 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de güçlü ekonomik verilerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırması ve uzun süre devam etmesi beklenen faiz artırımlarının resesyon endişelerini gündemde tutması ile belirsizliklerin arttığını, bu durumun küresel pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Enflasyon ve resesyon ikileminde kalan yatırımcılar açısından gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının kritik olacağını vurgulayan analistler, bugünün veri gündeminde ise Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyümenin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dün 5.000 puanın üzerinde kapanan BIST 100 endeksi için bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olunmayacağının takip edileceğini belirterek, 4.960 puanın destek, 5.050 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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