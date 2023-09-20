60 saniyede ekonomide bugün (20 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💵Bakan Bolat'tan Türkiye’ye fon akışı ve doğrudan yatırımlarda artış beklentisi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 20, 2023
İnternet ve TV aboneliklerinde tüketici lehine düzenleme geliyor
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