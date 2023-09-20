Dolar
27.04
Euro
28.96
Altın
1,933.22
ETH/USDT
1,627.20
BTC/USDT
27,100.00
BIST 100
7,829.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Rodrigo Becao UEFA Konferans Ligi F Grubu ilk maçında Danimarka’nın Nordsjaelland takımı ile oynayacakları maça ilişkin Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

İran günlük petrol üretimini 100 bin varil artışla 3,4 milyon varile çıkaracağını duyurdu

İran Petrol Bakan Yardımcısı Muhsin Hocestemehr, ülkesinin günlük ham petrol üretiminin şu an 3 milyon 300 bin varil olduğunu ve 10 gün içinde üretimi 100 bin varil artıracaklarını söyledi.

Ahmet Dursun  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
İran günlük petrol üretimini 100 bin varil artışla 3,4 milyon varile çıkaracağını duyurdu

Ankara

İran Petrol Bakanlığına bağlı Enerji Haber Ajansına (SHANA) göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Hocestemehr, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütündeki (OPEC) üretim payının yaptırımlar öncesine döndüğünü söyledi.

Mevcut hükümet döneminde petrol üretimini 2,2 milyon varilden 3,3 milyon varile çıkardıklarını aktaran Hocestemehr, "10 gün içinde petrol üretimimiz 100 bin varil artışla 3,4 milyon varile ulaşacak." dedi.

İranlı yetkili, ülkesinin petrol üretimini 8 yıl içinde 5,7 milyon varile ulaştırmayı planladıklarını ifade etti.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte petrol satışında zorlanan İran'ın o dönem üretimi günlük 2 milyon varil seviyelerine inmişti.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı
İzmir'de düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Beylikdüzü'nde araziye dökülen çöpler tepkilere yol açtı

Benzer haberler

İran günlük petrol üretimini 100 bin varil artışla 3,4 milyon varile çıkaracağını duyurdu

İran günlük petrol üretimini 100 bin varil artışla 3,4 milyon varile çıkaracağını duyurdu

Şoygu, Rusya-İran etkileşiminin yeni bir seviyeye ilerlediğini bildirdi

İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları askıya aldı

İran'da zorunlu başörtüsü kuralı ihlallerine karşı yaptırım yasası Meclisten geçti

İran'da zorunlu başörtüsü kuralı ihlallerine karşı yaptırım yasası Meclisten geçti
Irak'ta demlenen çaylar İran'da içiliyor

Irak'ta demlenen çaylar İran'da içiliyor
İran'da Ronaldo’ya coşkulu karşılama

İran'da Ronaldo’ya coşkulu karşılama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet