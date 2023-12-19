60 saniyede ekonomide bugün (19 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 19, 2023
🍽️Lokanta, restoran ve kafelerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/8lvMjiOvHR