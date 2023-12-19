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Ekonomi

Lufthansa 9 milyar dolarlık uçak siparişi verdi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, kısa ve orta mesafe uçaklara yönelik 9 milyar dolarlık siparişle filosunun modernizasyonu planladığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Lufthansa 9 milyar dolarlık uçak siparişi verdi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Berlin

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lufthansa, Boeing ile 100 adetlik (40 adeti kesin satın alma, 60'ı satın alım hakkı) Boeing 737-8 Max modeli için anlaşma imzaladı.

Şirket, Airbus ile yaptığı anlaşma kapsamında 60 adet (40'ı kesin satın alma, 20'si satın alım hakkı) A220-300s modeli uçak satın alacak.

Ayrıca Lufthansa, yeni iştiraki City Airlines için de 40 adet A320 serisinden uçak satın alma opsiyonu sağladı.

Üreticilerin liste fiyatlarına göre, Lufthansa'nın 80 uçak siparişi yaklaşık 9 milyar dolar değerinde olacak.

Uçakların, 2026-2032 yılları arasında teslim edilmesi planlanıyor.

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