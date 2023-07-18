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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2023)

Ankara
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