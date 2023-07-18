60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝Suudi Arabistan ile ekonomik iş birlikleri artıyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 18, 2023
🇹🇷🇬🇧Türkiye ve Birleşik Krallık arasında ticarette yeni anlaşma sinyali
📝Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara para cezası
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/byBjL8W6YZ