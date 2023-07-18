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Ekonomi

ABD'de perakende satışlar haziranda beklentilerin altında arttı

ABD'de perakende satışlar, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
ABD'de perakende satışlar haziranda beklentilerin altında arttı

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 689,5 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0,5 artması yönündeydi. Perakende satışlar, mayısta da yüzde 0,5 artmıştı.

Ülkede perakende satışlar, haziranda yıllık bazda ise yüzde 1,5 arttı. Beklentiler, perakende satışların söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 1,6 artması yönündeydi. Perakende satışlar mayısta yıllık bazda yüzde 2 artış kaydetmişti.

Geçen ay perakende satışlardaki yükselişte; mağaza dışı perakendeciler, mobilya, elektronik ve beyaz eşyanın satıldığı mağazalar ile motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlarda yaşanan artış öne çıktı.

Öte yandan, akaryakıt istasyonlarında, inşaat malzemeleri ve bahçe ekipmanları, spor malzemeleri, hobi ürünleri ve kitap, yiyecek ve içecek satılan mağazalardaki satışlarda da azalış kaydedildi.

Analistler, verilerin, tüketici harcamalarının yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarına rağmen dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.

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