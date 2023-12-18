60 saniyede ekonomide bugün (18 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏦Kavcıoğlu'ndan bankacılık sektörü mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 18, 2023
👷♂️Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı
💵Türkiye'nin yurt dışı varlıkları artıyor
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/VfV2a8CJB6