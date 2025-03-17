60 saniyede ekonomide bugün (17 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📝Ramazan Bayramı öncesi marketlere denetim— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 17, 2025
📈OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
💵Dolar/ruble Ağustos 2024'ten beri en düşük seviyede
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/7dsvvnG11C