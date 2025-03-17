Dolar
36.65
Euro
40.04
Altın
2,999.71
ETH/USDT
1,903.50
BTC/USDT
83,057.00
BIST 100
10,894.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (17 Mart 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
60 saniyede ekonomide bugün (17 Mart 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Maltepe'de aracıyla kaldırıma çıkıp yol isteyen sürücüye para cezası
Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı
Bakan Yumaklı, "sahipsiz köpekler" konusunu Bakan Yerlikaya ile görüştü

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (17 Mart 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Mart 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Mart 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (13 Mart 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (12 Mart 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (12 Mart 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (10 Mart 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (10 Mart 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (07 Mart 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Mart 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet