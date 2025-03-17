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Ekonomi

New York Fed imalat endeksi martta beklentilerin altına indi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, martta eksi 20 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
New York Fed imalat endeksi martta beklentilerin altına indi

New York

New York Fed'in mart ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi martta 25,7 puan azalışla eksi 20'ye geriledi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 1,9 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret eden endeks, şubat ayında 5,7 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi martta 26,3 puan azalarak eksi 14,9'a ve sevkiyat endeksi 22,7 puan düşerek eksi 8,5'e indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 9,5 puan azalışla 12,7'ye geriledi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması, sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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