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Ekonomi

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: "Trump'ın gümrük vergileri faiz kararlarını zorlaştırıyor"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının ECB’nin faiz kararlarını zorlaştırdığını açıkladı.

Bahattin Gönültaş  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: "Trump'ın gümrük vergileri faiz kararlarını zorlaştırıyor"

Berlin

De Guindos, İspanyol radyo istasyonu Onda Cero'ya yaptığı açıklamada, Trump'ın gümrük vergisi politikalarının neden olduğu belirsizliğin gelecekteki para politikası kararlarının daha az net olduğu anlamına geldiğini belirtti.

“Altı ay öncesine kıyasla çok daha belirsiz bir ortamda hareket ediyoruz,” diyen De Guindos, gümrük tarifelerinin ekonomik etkisinin çok yönlü olabileceğine işaret etti.

De Guindos, söz konusu tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki doğrudan etkisinin uzun vadede daha düşük ekonomik faaliyetle dengelenebileceğini de belirtti.

Enflasyon konusunda ise De Guindos, Avro bölgesinde enflasyonun, ECB’nin ekonomi için sağlıklı olarak gördüğü yüzde 2 hedefine artan enerji fiyatları nedeniyle ancak 2026'nın ilk çeyreğinde dönmesini beklediğini bildirdi.

Öte yandan, ECB Başkanı Christine Lagarde da 14 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasıyla bir küresel ticaret savaşının yaşanması durumunda, küresel büyüme ve fiyat istikrarının olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, otomobil başta olmak üzere Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen diğer malları da gümrük vergileriyle tehdit etti ancak henüz herhangi bir gümrük vergisi uygulamadı.

Dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla AB ürünleri için de gümrük vergilerini önemli ölçüde "kesinlikle" artıracağını açıklayan Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.

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