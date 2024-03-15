60 saniyede ekonomide bugün (15 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Hazinenin avro cinsi tahvil ihracına güçlü talep— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 15, 2024
📃Bakan Şimşek tahvil ihracını değerlendirdi
✈️Şubatta hava yolu yolcu sayısında rekor artış
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/WpUihGP7Lb