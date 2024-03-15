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Ekonomi

ABD'de sanayi üretimi şubatta yükseldi

ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
ABD'de sanayi üretimi şubatta yükseldi

New York

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Piyasanın bu dönemde değişim göstermesini beklemediği sanayi üretimi, ocak ayında yüzde 0,5 düşmüştü.

İmalat sanayi üretimi de şubatta yüzde 0,8 artış kaydetti. İmalat sanayi üretimine yönelik piyasa beklentisi, şubatta yüzde 0,3 artması yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi, ocak ayında yüzde 1,1 azalmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 78,3 ile uzun dönem ortalamasının 1,3 puan altında kaldı.

Piyasa beklentilerinin altında gelen kapasite kullanım oranının yüzde 78,5 olması öngörülüyordu.

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