60 saniyede ekonomide bugün (15 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📉Türkiye CDS'leri son 2,5 yılın en düşük seviyesinde— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 15, 2023
🗓️Bakan Şimşek, küresel fon akışı için tarih verdi
♻️Türkiye Yeşil Fonu geliyor
📊ABD'den sonra İngiltere'de de enflasyon yavaşladı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/fe9h0AsBcr