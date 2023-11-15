Dolar
28.67
Euro
31.14
Altın
1,962.30
ETH/USDT
2,016.80
BTC/USDT
36,361.00
BIST 100
7,665.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’daki El Ariş Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. A Milli Futbol Takımı, Almanya'yla oynayacağı özel karşılaşma ve Galler ile yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçları hazırlıklarını Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 7.665,87 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 75,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 0,59 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,69 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile iletişim oldu.

Öte yandan ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon verilerinin beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek 357,6 baz puanla yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Dün küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine 19 yeni hisse eklendiğini, 3 yeni hissenin ise çıkarıldığını duyurdu.

Yarın yurt içinde konut satışları, konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de sanayi üretimi, haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.520 ve 7.420 puanın destek, 7.780 ve 7.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesini planlıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"ne özel Filistin kitabı ve sergisi
Emine Erdoğan ile "first lady"lerden Filistin için dünyaya ortak çağrı
Gazzeli bazı kanser hastaları ile refakatçileri Türkiye'ye getirilecek
MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'na indi

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi son 2,5 yılın en düşük seviyesine indi

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerinin ardından pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerinin ardından pozitif seyrediyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet