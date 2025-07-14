60 saniyede ekonomide bugün (14 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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👨🏻🌾Çiftçilere 7,3 milyar liralık hasar tazminatı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 14, 2025
🚆15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni yola çıktı
🪙Bitcoin'in fiyatı rekor serisine devam ediyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/ZUtQ33ysTk