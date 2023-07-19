Dolar
26.88
Euro
30.07
Altın
1,972.52
ETH/USDT
1,903.60
BTC/USDT
29,868.00
BIST 100
6,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2023)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, BAE'de Kadınlar Genel Birliğini ziyaret etti
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı
AnadoluJet'in Ankara-Londra seferleri başladı
STK'ler Türkiye'nin AB üyelik hedefini destekleyen mektubu AB yetkililerine iletti

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Temmuz 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (13 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (13 Temmuz 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (12 Temmuz 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (12 Temmuz 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet