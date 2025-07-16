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İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye Yüzyılı Çocukları 2025 LGS Birincileri" programında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (16 Temmuz 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
60 saniyede ekonomide bugün (16 Temmuz 2025)

Ankara
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