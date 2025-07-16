60 saniyede ekonomide bugün (16 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🚢 Limanlara 6 ayda 490 kruvaziyer gemisi geldi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 16, 2025
🐄 Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı belirlendi
📈 ABD'de haziran ayı ÜFE açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/hm3B6vlNyl