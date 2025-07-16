Dolar
40.25
Euro
46.86
Altın
3,355.62
ETH/USDT
3,315.10
BTC/USDT
119,065.00
BIST 100
10,121.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybederek 10.121,52 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,9 puan azalırken, toplam işlem hacmi 124,1 milyar lira oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile turizm, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verileri ve Başkan Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alabileceğine yönelik haber akışıyla birlikte karışık bir seyir izlenirken, BİST 100 endeksi ise İsrail’in Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasına düzenlediği hava saldırısıyla artan jeopolitik risklerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 909,4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 239,6 milyar lira oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta 2024 yılı sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolara ulaştı.

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi, konut satışlarının, yurt dışında ise Avro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de açıklanacak perakende satış verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yerleşim yerlerinde yangının ve rüzgarın hızı düştü
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları sonunda 2 iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları bölgemizin istikrarına yönelik açık tehdittir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Şam'ın merkezine yaptığı saldırıya tepki

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları yaklaşık 4 trilyon lira oldu

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta arttı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa haftaya yatay başladı

Borsa haftaya yatay başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet