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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı -VTR-
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (11 Temmuz 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
60 saniyede ekonomide bugün (11 Temmuz 2025)

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