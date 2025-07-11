60 saniyede ekonomide bugün (11 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📉Cari işlemler açığı son 7 ayın en düşüğünde— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 11, 2025
5G yetkilendirmesinde yerli ürün şartı
📊Yılın ilk yarısında 20 ilin ihracatı arttı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/FWTTqvI4tO