Dolar
40.17
Euro
47.06
Altın
3,361.56
ETH/USDT
2,985.50
BTC/USDT
117,597.00
BIST 100
10,346.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'de "53. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali"nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı -VTR-
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: Cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını azaltıyor

Bakan Şimşek, "Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor. Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor." dedi.

Serhat Tutak  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Bakan Şimşek: Cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını azaltıyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Mayıs ayında, yıllık cari açığın 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyrettiğini, dış ticaret ve cari işlemler dengesinin de beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir seviyelerde olan cari açığın milli gelire oranının, bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz. Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor. Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Türkiye terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak
Türkiye ile KKTC arasında Fiber Dönüşüm Protokolü imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum
Dışişleri Bakanı Fidan: Türk iş adamları ve yatırımcılar ASEAN ülkelerindeki yatırımlarını artırıyor
İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 70 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Bakan Şimşek: Cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını azaltıyor

Bakan Şimşek: Cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını azaltıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da yatırımcılarla bir araya geldi

Bakan Şimşek: Programımız kapsamında enflasyonun 2027'de tek hanelere inmesini hedefliyoruz

Bakan Şimşek: Programımız kapsamında enflasyonun 2027'de tek hanelere inmesini hedefliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İslami Finans Zirvesi için Londra'da

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İslami Finans Zirvesi için Londra'da
Deprem bölgesinin yeniden imarı için İslam Kalkınma Bankasından 200 milyon avroluk finansman

Deprem bölgesinin yeniden imarı için İslam Kalkınma Bankasından 200 milyon avroluk finansman
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet