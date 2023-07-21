60 saniyede ekonomide bugün (21 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏘️Fahiş kira ve konut fiyatlarına karşı önlem arayışı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 21, 2023
🔋Yenilenebilir enerjide hedef büyük
🏦Merkez Bankasından yeni sıkılaştırma adımları
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