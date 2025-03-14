60 saniyede ekonomide bugün (14 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🗨️Bakan Şimşek’ten mükelleflere vergi mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 14, 2025
🚆İlk milli banliyö treni Gaziantep’te raylarda
🪙Ons altın ilk kez 3 bin doları geçti
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/899jIiRyN5