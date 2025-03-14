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Ekonomi

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını sonuçlandırdı.

Mert Davut  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, MHM Holding Gmbh'nin, Mavco Investments Private Ltd tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Robert Bosch GmbH'nin Keenfinity GmbH ve Bosch Security Systems LLC adlı güvenlik ve iletişim teknolojisi ürünleri iş kolunun tek kontrolünün, Triton GP Holdco SARL'nin yönettiği veya danışmanlığını yaptığı bir fon tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Hunan Yunchu Circular New Energy Technology Co., Ltd., Toyota Motor (China) Investment Co., Ltd., Meiwa (Shanghai) Corporation ve Minmetals New Energy Materials (Hunan) Co., Ltd. tarafından tam işlevsel ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.

Novolex Holdings, LLC tarafından Pactiv Evergreen Inc.'in devralınması ve bu devralma işleminin sonrasında Novolex Holdings, LLC üzerinde Apollo Capital Management L.P. ile Canada Pension Plan Investment Board tarafından ortak kontrol tesis edilmesi şeklinde gerçekleşecek birbirine bağlı işlemler onaylandı.

Biesterfeld Plastik Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Biesterfeld Plastic GmbH tarafından devralınması işlemine ve Biesterfeld Özel Kimyasallar Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Biesterfeld Spezialchemie GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Ambienta Sgr S.p.A. tarafından yönetilen fonun dolaylı kontrolündeki Officine Maccaferri S.p.A. ile Teijin Limited ve Miller Prime Ltd. tarafından ortak kontrol edilen Prime Synthetic Solutions Ltd. arasında yeni bir ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.

Elmer Yazılım Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketinin hisselerinin tamamının Infonet Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ aracılığıyla Mustafa Kemal Cılız ve Graham David Stevinson tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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