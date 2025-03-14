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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 113,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 121,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi ise yüzde 1,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,07 ile gıda içecek, tek kaybettiren yüzde 0,19 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliğini (AB) hedef alan yeni tarife tehditlerinin etkileri devam etmesine karşın ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçileceği beklentisiyle risk iştahı arttı.

Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutacağına, yılın ilk faiz indirimini ise haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, BoE ve BoJ'un da gelecek hafta politika faizini sabit tutmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.950 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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