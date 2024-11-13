60 saniyede ekonomide bugün (13 Kasım 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🗣️Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ile işbirliği mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 13, 2024
🏘️Konut satışlarında rekor
📊ABD’de enflasyon verileri açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/lZms0FtHqC