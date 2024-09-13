60 saniyede ekonomide bugün (13 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📉TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 13, 2024
🗣️Bakan Şimşek'ten "fiyat istikrarı" açıklaması
🚗 Çinli otomotiv devinden Manisa'daki yatırım için iş ilanı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/s8aMFbMTEV