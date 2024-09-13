Dolar
33.93
Euro
37.63
Altın
2,578.54
ETH/USDT
2,356.10
BTC/USDT
58,146.00
BIST 100
9,653.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Didim'e götürülecek.
logo
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Mahmut Çil  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Istanbul

AA Finans'ın TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonla bağlandı
Bakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile bir araya geldi
Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
TCG Alemdar, Norveç'teki DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılım sağlıyor

Benzer haberler

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Merkez Bankası rezervleri 146,8 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 146,8 milyar dolar oldu
Türkiye'ye temmuzda 1 milyar 180 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi

Türkiye'ye temmuzda 1 milyar 180 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet