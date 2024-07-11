60 saniyede ekonomide bugün (11 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇨🇳🇹🇷Çinli BYD'den Türkiye mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 11, 2024
📈Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
🔌Elektrik faturasını düzenli ödeyenler için düzenleme
📊ABD'de TÜFE belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/7pbaqhF5kw