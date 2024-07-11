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Ekonomi

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Sıkı para politikası duruşumuz, TL tasarrufları artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Dr. Cevdet Akçay, "Sıkı para politikası duruşumuz, TL tasarrufları artırdı ve enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasına yardım etti." dedi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Sıkı para politikası duruşumuz, TL tasarrufları artırdı

İstanbul

Akçay, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı bir sunum yaptı.

“Sıkı para politikası duruşumuz, TL tasarrufları artırdı ve enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasına yardım etti." ifadesini kullanan Akçay, yüksek enflasyonun tasarruf ve tüketim kararları yoluyla büyümeyi ve varlık fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Yüksek volatilitenin enflasyondaki düşüş trendini engellediğini dile getiren Akçay, TL mevduatların mayıs ayından bu yana düşüş gösterdiğini ancak ilk çeyrek seviyelerinin üzerinde bulunduğunu kaydetti.

Akçay, mevduat sahiplerinin Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL'ye daha düşük faiz oranlarıyla geçtiğini bildirdi.

Beklenen ve gerçekleşmiş reel faiz oranları arasında büyük bir fark olduğunu belirten Akçay, TL mevduat vadelerinde artış olduğunu ifade etti.

"TL likidite ihtiyacı ve mevduat oranları arasında pozitif bir korelasyon var”

Cevdet Akçay, TL mevduatın payının da arttığını aktardı.

TL likidite ihtiyacı ile mevduat faizleri arasında pozitif korelasyon bulunduğunu dile getiren Akçay, sermaye girişlerinin, nisan ve mayıs ayında likiditeyi artırdığını bildirdi.

Akçay, döviz piyasalarındaki derinleşmenin eş zamanlı olarak daha fazla oynaklığa ve daha düşük risk primlerine yol açtığını söyledi.

Ortaya çıkan fazla likiditenin sterilize edildiğini vurgulayan Akçay, finansal koşulların sıkı kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Akçay, TL ticari kredi büyümesi yavaşlarken, yabancı para kredi büyümesinin hızlandığını belirtti.

İyileşen kur beklentilerinin ve artan döviz likiditesinin daha fazla ve daha kısa vadeli döviz kredi kullandırılmasına neden olduğunu dile getiren Akcay, bankaların 2024 yılında kısa vadeli döviz kredisi verme eğiliminde olduğunu söyledi.

Akçay, tüketici kredi büyümesinin zayıfladığını aktardı.

Tahsili Gecikmiş Alacak (TGA) oranının tarihi seviyelerin altında olduğunu dile getiren Akçay, sermaye ve likidite tamponlarının rahat seviyelerde bulunduğunu ifade etti.

Akçay, net faiz marjlarının toparlandığını belirterek, bankaların uzun vadeli piyasa finansmanına erişiminin 2024 yılında iyileştiğini kaydetti.

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