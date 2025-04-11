Dolar
38.06
Euro
43.27
Altın
3,233.17
ETH/USDT
1,565.70
BTC/USDT
82,689.00
BIST 100
9,381.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (11 Nisan 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
60 saniyede ekonomide bugün (11 Nisan 2025)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK Başkanı Kılıç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen rapor hazırladıklarını belirtti
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı
SNHR Direktörü Abdülgani, Suriye yönetiminin kendini tanıtması için ADF'nin önemli olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Parçası olduğumuz Türk dünyasındaki devletlerle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz
Antalya Diplomasi Forumu 2025 başladı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (11 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (11 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (10 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Nisan 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (07 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Nisan 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (04 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Nisan 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet