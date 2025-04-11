60 saniyede ekonomide bugün (11 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarife mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 11, 2025
✈️Antalya Havalimanı’nda kapasite artırıldı
🇨🇳Tarife restleşmelerinde Çin’den yeni hamle
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/8bhI102XS3