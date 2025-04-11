Dolar
38.06
Euro
43.33
Altın
3,232.49
ETH/USDT
1,563.40
BTC/USDT
82,500.00
BIST 100
9,377.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Mahmut Çil  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

TCMB tarafından geçen ay yapılan ara toplantıda da 42,5'te sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK Başkanı Kılıç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen rapor hazırladıklarını belirtti
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı
SNHR Direktörü Abdülgani, Suriye yönetiminin kendini tanıtması için ADF'nin önemli olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Parçası olduğumuz Türk dünyasındaki devletlerle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz
Antalya Diplomasi Forumu 2025 başladı

Benzer haberler

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Tarife restleşmeleri, "korku endeksi"nde sert dalgalanmalara neden oluyor

Tarife restleşmeleri, "korku endeksi"nde sert dalgalanmalara neden oluyor
Merkez Bankası rezervleri 154,3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 154,3 milyar dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet