60 saniyede ekonomide bugün (11 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🛩️Türkiye'den Endonezya’ya 48 KAAN ihracı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 11, 2025
🏘️EKK’de gündem kiralar ve konut
🇺🇸🇨🇳ABD ve Çin tarifelerde anlaştı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/WSYfEerHmB