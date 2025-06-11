Dolar
39.18
Euro
45.01
Altın
3,334.02
ETH/USDT
2,817.80
BTC/USDT
110,096.00
BIST 100
9,706.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (11 Haziran 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
60 saniyede ekonomide bugün (11 Haziran 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Minguzzi ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması hedefleniyor
Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi
Hacılar yurda dönüyor

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (11 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (11 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (10 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Haziran 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (02 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Haziran 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (30 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Mayıs 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet