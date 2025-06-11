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Ekonomi

Samsun Çarşamba Havalimanı 5 ayda 579 bin 770 yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının ilk 5 ayında 579 bin 770 yolcuya hizmet sunuldu.

Recep Bilek  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Samsun Çarşamba Havalimanı 5 ayda 579 bin 770 yolcuya hizmet verdi

Samsun

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mayıs ayında yolcu trafiği iç hatlarda 115 bin 963, dış hatlarda 10 bin 862 olmak üzere 126 bin 825 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1439, dış hatlarda da 99 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği de nisanda 1001 ton oldu.

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Yılın ilk beş aylık döneminde ise yolcu trafiği 579 bin 770 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde havalimanına 6 bin 251 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 4 bin 897 tona ulaştı.

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