60 saniyede ekonomide bugün (11 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan-Avrupa Ekonomi Koridoru yorumu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 11, 2023
💬Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme
📉Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/XB6avaaz49