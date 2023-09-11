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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 13-14 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak.

Enes Duran  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, forum, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Etkinliğin açılışında ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev de konuşma yapacak.

Uraloğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, forumun temel amacının çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesini teşvik etmek için bir platform sağlamak olduğunu belirtti.

Etkinliğin, orta koridor boyunca çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesine odaklanarak iş birliğini ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçladığını kaydeden Uraloğlu, ayrıca, küresel tedarik zincirlerinin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Forum, demir yolu idarelerinin başkanları, önde gelen ulaştırma ve lojistik şirketlerinin temsilcileri, ticari kuruluşlar ve bölgedeki ilgili paydaşları bir araya getirecek.


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