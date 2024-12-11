60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💰 Teknoloji girişimlerine yatırım artıyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 11, 2024
☀️ Güneş enerjisinde yıl sonu hedefi belirlendi
📌 Lastik üreticilerine soruşturma
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/2TgglnBV9Y