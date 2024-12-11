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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcu Olivier Kemen, Heidenheim ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. -VTR-
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2024)

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